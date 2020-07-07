Нацбанк может возобновить операции с ОВГЗ на вторичном рынке — глава Совета НБУ

Национальный банк может возобновить операции с ОВГЗ на вторичном рынке. Такое мнение высказал глава совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в фейсбук.

Нацбанк может возобновить операции с ОВГЗ на вторичном рынке — глава Совета НБУ

«С учетом угрозы широкомасштабного кризиса как в фискальном секторе, так и в реальной экономике, Нацбанк может возобновить операции с ОВГЗ на вторичном рынке», — отметил он.

По мнению Данилишина, такие операции поддержат ликвидность ценных бумаг и обеспечат контроль за кривой доходности на долгих сроках. «Такую политику успешно осуществляют уже более 10 банков развивающихся стран, в том числе, наши соседи – Польша и Венгрия», — подчеркнул глава совета Нацбанка.

Также Данилишин допустил контролируемую эмиссию гривны Нацбанком. «Эмиссия денег является одной из базовых функций центрального банка. Она должна быть достаточной для обеспечения экономической жизнедеятельности государства, однако не создавать давления на цены», — подчеркнул он.

Сейчас же, по его словам, в результате падения экономической активности и кредитования, уровень монетизации экономики Украины сократился до 36% ВВП и является одним из самых низких среди стран Восточной Европы.

«Конечно, речь не идет о неконтролируемом увеличении денежной массы. Однако у регулятора есть достаточный инструментарий и пространство для более активного насыщения экономики финансовыми ресурсами», — утверждает Данилишин.

Смолий был против

31 марта 2020 года Совет Национального банка снял все ограничения по операциям НБУ на вторичном рынке ОВГЗ, которые действовали с 13 июля 2018 года.

В то же время, бывший глава НБУ Яков Смолий выступал против возможного выкупа ОВГЗ на вторичном рынке. «Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому возвращаться к этой практике нет смысла», — подчеркивал он.

1 июля Яков Смолий написал заявление об увольнении. Верховная Рада проголосовала за его отставку 3 июля во время внеочередного заседания.

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