Центрэнерго придется закупить 1,2 млн тонн угля у частных компаний

Центрэнерго придется закупить 1,2 млн тонн угля у частных компаний

Несмотря на решение Кабинета министров относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, ПАО "Центрэнерго" продолжает использовать природный газ для производства электрической энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам состоявшегося во исполнение поручения президента Владимира Зеленского совещания по восстановлению работы угольных шахт, передает БизнесЦензор.

В ходе совещания и.о. министра Ольга Буславец признала, что сейчас сжигание газа на ТЭС государственной компании является более выгодным, чем покупка угля. В то же время министр настаивает на возобновлении угольной продукции и возвращении в ближайшее время.

Поэтому предприятию было рекомендовано определиться с перспективами закупок угольной продукции до конца года.

По данным министерства, на второе полугодие "Центрэнерго" потребуется ориентировочно 2,4 млн тонн угля, при этом государственные шахты могут поставить лишь около половины этого объема, а остальную часть "Центрэнерго" должно купить у частных отечественных угольных компаний.

В ходе совещания представители "Центрэнерго" выразили намерение привлечь кредиты государственных банков для финансового оздоровления предприятия.

Участники совещания договорились провести дополнительные консультации по вопросам поставок угля для "Центрэнерго" на текущей неделе.

Как сообщалось, к участию в этом совещании исполняющая обязанности министра энергетики О.Буславец пригласила руководителей Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь".

Причиной совещания О.Буславец указала устный приказ президента В.Зеленскоготносительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ООО "Добропольеуголь".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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