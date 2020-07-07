Обанкротившийся Pilsen Steel достался немецкой компании

Обанкротившийся Pilsen Steel достался немецкой компании

Германская промышленная группа Max Aicher приобрела обанкротившегося чешского производителя поковок, прокатных валков и других металлоизделий Pilsen Steel.

Немецкая компания уже заплатила полную стоимость покупки Pilsen Steel. Сумма покупки не разглашается.

Предприятие с 2006 до 2010 года находилось в собственности роSSийской группы "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ). Группа приняла решение продать актив на фоне всемирного финансового кризиса. Выкупила завод фирма United Pilsen предпринимателя Игоря Шамиса за 125,6 млн евро. В этих целях был привлечен кредит "Внешэкономбанка" в размере 110 млн евро.

В середине января 2015 года Pilsen Steel вновь остановил производство, распустив сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением до 80% зарплаты. Тогда сообщалось, что "Внешэкономбанк" и Шамис обсуждают варианты урегулирования ситуации с кредитами ВЭБа и "ВЭБ Капитала". В результате завод отошел к компании "ВЭБ Капитал", которая по сути забрала его у Игоря Шамиса за долги.

Однако и финансирование ВЭБа не помогло, завод вновь подал иск о признании себя неплатежеспособным. Соответствующие документы принял Краевой суд в Пльзене 21 января 2019 года. Как отметило издание Е15, заявление стало кульминацией финансового кризиса, который начался после того, как в 2018 году "Внешэкономбанк" окончательно перестал финансировать Pilsen Steel.

Завод оснащен 70-тонной электродуговой печью производительностью 150 тыс. тонн в год, установкой "печь-ковш", ковочным и металлообрабатывающим оборудованием.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Citibank в Украине сменил главу наблюдательного советаCitibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Укрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановкиУкрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановки
Деньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкоматДеньги на картах Payoneer доступны. Компания обещает не взимать комиссию за снятие средств через банкомат
Марченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на третьМарченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на треть
Блок рекламы


Похожие новости
Китайские стальные компании наращивают прибыльКитайские стальные компании наращивают прибыль
На спасение Celsa Steel правительство Великобритании выделило 30 млн фунтовНа спасение Celsa Steel правительство Великобритании выделило 30 млн фунтов
АМКУ считает выплаты авиакомпании Мотор Сич незаконными и обязал их вернутьАМКУ считает выплаты авиакомпании Мотор Сич незаконными и обязал их вернуть
Posco купит у французской компании реверсивный стан холодной прокаткиPosco купит у французской компании реверсивный стан холодной прокатки
US Steel возобновит работу домны на заводе Gary WorksUS Steel возобновит работу домны на заводе Gary Works
Hyundai Steel ускорит разработку высокопрочной стали для автопромаHyundai Steel ускорит разработку высокопрочной стали для автопрома
Убытки Tata Steel из-за пандемии оказались значительнее, чем предполагалосьУбытки Tata Steel из-за пандемии оказались значительнее, чем предполагалось
На страховщиков, ломбарды и кредитные компании теперь нужно жаловаться в НБУНа страховщиков, ломбарды и кредитные компании теперь нужно жаловаться в НБУ
США ввели санкции против иранской Mobarakeh SteelСША ввели санкции против иранской Mobarakeh Steel
Землю под спорткомплексом киевского авиазавода передали частной компанииЗемлю под спорткомплексом киевского авиазавода передали частной компании
Последние новости
Подгружаем последние новости