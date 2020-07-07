Газпром намерен полностью загрузить газопровод Ямал-Европа

Газпром намерен полностью загрузить газопровод Ямал-Европа

РоSSийский "Газпром"зарезервировал почти всю мощность польского участка трубопровода Ямал—Европа на следующий газовый год на фоне ожидаемого снижения транзита газа через Украину и неясных сроков достройки "Северного потока-2", пишет газета "Коммерсант".

Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги годового (с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года) аукциона на доступ к мощностям местного участка газопровода Ямал—Европа, проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.

Выбрана вся мощность, выставленная на торги (25,7 млрд кубометров), следует из данных оператора. Оставшиеся порядка 10% мощности, вероятно, будут распределяться в рамках краткосрочного бронирования. Победителя аукциона оператор не раскрывает, но на входе в систему со стороны Белоруссии в пункте Кондратки единственным поставщиком газа является "Газпром".

Система аукционов заменила 25-летний контракт на транзит газа через Польшу (истек 16 мая), который Москва и Варшава не стали продлевать. С 17 мая по 1 июля аукционы на доступ к трубе проходили на срок от одного дня до месяца.

Бронирование мощностей происходит по системе "вход-выход". Тариф на входе в точке Кондратки на границе Польши и Белоруссии составляет около 3,5 долл. за 1 тыс. кубометров по текущему курсу, плата за выход в точке Мальнов на границе Польши и Германии в итогах аукциона не отражена. Как правило, тариф на выход сопоставим с тарифом на вход.



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