В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн

В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн

Иранская ассоциация производителей стали (ISPA) заявила, что Mobarakeh Steel Company (MSC) формально запустила первую очередь строительства завода по выпуску завода по переработке железной руды с годовой производственной мощностью 2,5 млн тонн.

После завершения строительства второй очереди проекта его общая производительность достигнет 5 млн тонн в год.

В настоящее время в Иране производится 62 млн тонн железной руды в год.



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