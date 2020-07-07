В Иране начали строить завод по переработке руды мощностью 5 млн тонн

Иранская ассоциация производителей стали (ISPA) заявила, что Mobarakeh Steel Company (MSC) формально запустила первую очередь строительства завода по выпуску завода по переработке железной руды с годовой производственной мощностью 2,5 млн тонн.



После завершения строительства второй очереди проекта его общая производительность достигнет 5 млн тонн в год.



В настоящее время в Иране производится 62 млн тонн железной руды в год.

