Канадская компания восстановит добычу цинка на австралийском руднике

Канадская компания New Century Resources сообщила о переходе к выпуску коммерческой продукции на цинковом руднике Century, расположенном в северной части австралийского штата Квинсленд.

Как заявляет компания, во втором квартале 2020 г. на предприятии было получено 34,5 тыс. т цинка в концентрате, что на 22% больше, чем в предыдущем квартале.

Рудник Century, ранее входивший в число крупнейших поставщиков цинка в мире, прекратил свою работу в 2016 г. вследствие исчерпания запасов. Однако New Century смогла наладить получение металла из отходов прежнего производства и более бедных руд.

По словам управляющего директора компании Патрика Уолты, цены на цинк в настоящее время находятся вблизи четырехлетнего минимума, но падение тарифов на обогащение концентрата выгодно его поставщикам.

В последние месяцы экспорт концентрата из Латинской Америки сократился вследствие закрытия ряда предприятий на карантин, а недавно в регион пришла вторая волна коронавируса. В частности, тестирование показало более 80 новых случаев на цинково-свинцовом руднике Santander канадской компании Trevali Mining в Перу. Это предприятие было остановлено в конце июня.

