В июне Бразилия увеличила поставки руды в Китай на 35%

В июне Бразилия увеличила поставки руды в Китай на 35%

В июне этого года Бразилия экспортировала в Китай 22,777 млн тонн железной руды, увеличив поставки на 5,953 млн тонн или на 35% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Департамента развития, промышленности и внешней торговли Бразилии.

Объем экспорта в первом полугодии этого года составил 98,449 млн тонн, увеличившись на 13% в годовом исчислении.

Как сообщалось, в апреле бразильская горнодобывающая компания Vale SA сократила ежегодное руководство по отгрузке в связи с плохой погодой и влиянием коронавируса на работу.



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