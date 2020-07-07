В июне Бразилия увеличила поставки руды в Китай на 35%

В июне этого года Бразилия экспортировала в Китай 22,777 млн тонн железной руды, увеличив поставки на 5,953 млн тонн или на 35% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Департамента развития, промышленности и внешней торговли Бразилии .



Объем экспорта в первом полугодии этого года составил 98,449 млн тонн, увеличившись на 13% в годовом исчислении.



Как сообщалось, в апреле бразильская горнодобывающая компания Vale SA сократила ежегодное руководство по отгрузке в связи с плохой погодой и влиянием коронавируса на работу.

