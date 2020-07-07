На испанскую проблемную компанию нашелся покупатель

По данным СМИ , испанская диверсифицированная промышленная группа Grupo Industrial Cristian Lay (CL) выдвинула предложение о приобретении 100% акций производителя проката с покрытиями, профлиста, ЛСТК и другой металлопродукции Grupo Gallardo Balboa.

Данная компания, в конце прошлого года оказавшаяся в предбанкротном состоянии, была выкуплена американской инвестиционной фирмой Kohlberg Kravis Roberts (KKR), которая теперь стремится перепродать данный актив.

CL обещает пополнить оборотный капитал Gallardo Balboa, выполнить все ее обязательства перед поставщиками, а также гарантировать сохранение рабочих мест, что очень важно для местных властей, учитывая резкий рост безработицы в Испании после начала эпидемии коронавируса.

О сроках совершения сделки пока не сообщается. Помимо CL, на Gallardo Balboa претендуют и некоторые другие компании.

