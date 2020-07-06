АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо

АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС WOG и Glusco за выходные (3–6 июля) повысили цены на бензин и дизельное топливо на 40–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

На станциях WOG цены на все виды топлива выросли на 50 коп./л — до 24,49 грн/л за А-92 и ДТ и 25,49 грн/л за бензин марки А-95. На предыдущей неделе WOG в течение двух дней поднял цены на все топливо на 30 и 20 коп./л.

Сеть Glusco повысила стоимость топлива на 40 коп./л, до 20,35 грн/л за А-92, 24,35 грн/л за А-95 и 22,35 грн/л за ДТ. Glusco на предыдущей неделе в отличие от большинства сетей цены не меняла.

Также за выходные на 30 коп./л выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG.

"БРСМ-Нафта" за выходные повысила цены на бензины на 20 коп./л, на ДТ — на 25 коп./л.

Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад — в апреле 2019 г.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.


МинПром по материалам enkorr

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