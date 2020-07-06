J.P. Morgan изменил прогноз по учетной ставке. Причина — оставка Смолия
Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года. Ранее аналитики прогнозировали снижение до 5%, теперь предполагают, что она сохранится на уровне 6%. Об этом говорится в
Что говорят аналитики
«Эти события (заявление Смолия о давлении — ред.) привносят риски в наш прогноз дальнейшего снижения ставки на 100 б.п. в этом квартале до 5% (в частности, теперь мы ожидаем, что ставки останутся без изменений по результатам июльского заседания правления НБУ) и в более широком смысле повышают неопределенность политики и ставят под сомнение приоритеты политики президента и его команды», — заявили в JP Morgan.
В прогнозе говорится, что заявление Смолия может нанести ущерб отношениям с ключевыми международными партнерами и доверии инвесторов, особенно в связи с ростом неопределенности политики.
В J.P. Morgan отмечают, что реакция рынка на эту новость была негативной, но умеренной, в частности гривна ослабла на 1,3% по отношению к доллару.
«С конца 2021 года мы прогнозируем постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку прогнозируем, что экономика восстановится», — добавили в агентстве.
Предыстория
- 1 июля 2020 года Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию из-за «систематического политического давления».
- 2 июля президент принял отставку. Поддержал отставку и профильный комитет Рады.
- Позднее президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка и участниками рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ. Зеленский еще раз отметил, что необходимо сохранить независимость центрального банка.