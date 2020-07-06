КГГА на 3,7 млн гривен накупила именных часов
Аппарат Киевской горгосадминистрации (КГГА) закупил у ООО “Киевский часовой завод” 1500 именных часов Киевского городского главы торговой марки Kleynod. Сумма сделки составила 3,69 млн гривен. Первые 200 часов должны поставить на протяжении месяца, а остальные – до 21 декабря 2020 года.
Как стало известно
Согласно договору, подрядчик должен поставить 875 мужских и 625 женских именных часов Киевского городского головы ТМ Kleynod. Цена за единицу – 2,05 тыс. гривен.
Первую партию часов в количестве не менее 200 штук (по 100 единиц каждого вида) Киевский часовой завод должен поставить не позднее 22 июля. Остальные – не позднее 21 декабря 2020 года.
Завод гарантирует бесперебойную работу часов на протяжении 3 лет.
23 июня 2020 года Государственная аудиторская служба начала мониторинг данной закупки из-за полученной информации о нарушениях. По состоянию на 6 июля 2020 года результаты мониторинга еще не опубликованы.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Киевский часовой завод” заключило 146 договоров на общую сумму 15,71 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Аппарат КГГА, с которым заключено договоров на 12,3 млн гривен (
Напомним, в апреле 2020 года депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) попросил председателя КГГА Виталия Кличко и аппарат КГГА пояснить целесообразность покупки часов во время ликвидации последствий эпидемии COVID-19, введения карантинных мероприятий и экономического кризиса.
Руководит аппаратом КГГА с 9 октября 2018 года Дмитрий Загуменный. Это структурное подразделение столичной горгосадминистрации подчиняется Виталию Кличко.
* ТОВ “Київський годинниковий завод” (код ЄДРПОУ: 25277725)
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