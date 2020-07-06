КГГА на 3,7 млн гривен накупила именных часов

Аппарат Киевской горгосадминистрации (КГГА) закупил у ООО “Киевский часовой завод” 1500 именных часов Киевского городского главы торговой марки Kleynod. Сумма сделки составила 3,69 млн гривен. Первые 200 часов должны поставить на протяжении месяца, а остальные – до 21 декабря 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 22 июня 2020 года аппарат КГГА заключил договор с ООО “Киевский часовой завод” (*) на поставку часов. Цена договора составила 3,69 млн гривен.

Согласно договору, подрядчик должен поставить 875 мужских и 625 женских именных часов Киевского городского головы ТМ Kleynod. Цена за единицу – 2,05 тыс. гривен.

Первую партию часов в количестве не менее 200 штук (по 100 единиц каждого вида) Киевский часовой завод должен поставить не позднее 22 июля. Остальные – не позднее 21 декабря 2020 года.

Завод гарантирует бесперебойную работу часов на протяжении 3 лет.

23 июня 2020 года Государственная аудиторская служба начала мониторинг данной закупки из-за полученной информации о нарушениях. По состоянию на 6 июля 2020 года результаты мониторинга еще не опубликованы.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Киевский часовой завод” основано в 1997 году. Директор и учредитель – Алексей Золотарев. Основной вид деятельности – производство часов. Уставный капитал составляет 112 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Киевский часовой завод” заключило 146 договоров на общую сумму 15,71 млн гривен (с учетом нынешнего). Самый крупный заказчик предприятия – Аппарат КГГА, с которым заключено договоров на 12,3 млн гривен ( данные Zакупівлі).

Напомним, в апреле 2020 года депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) попросил председателя КГГА Виталия Кличко и аппарат КГГА пояснить целесообразность покупки часов во время ликвидации последствий эпидемии COVID-19, введения карантинных мероприятий и экономического кризиса.

Руководит аппаратом КГГА с 9 октября 2018 года Дмитрий Загуменный. Это структурное подразделение столичной горгосадминистрации подчиняется Виталию Кличко.

* ТОВ “Київський годинниковий завод” (код ЄДРПОУ: 25277725)