Банк Литвы первым в еврозоне запустит цифровую валюту

Банк Литвы первым в еврозоне выпустит национальную цифровую валюту. Об этом сообщает Reuters.

Банк Литвы первым в еврозоне запустит цифровую валюту

Что известно

На следующей неделе регулятор намерен провести пресейл 24 тыс. токенов LBCOIN.

«Никто в сообществе центральных банков всерьез не задумывался о цифровых валютах, пока мы не осознали реальную угрозу того, что кто-то еще может занять наше пространство. Мы должны предоставить обществу то, чего оно хочет», — заявил замглавы ЦБ Мариус Юргила.

Он также отметил, что LBCOIN во многом схож с цифровой валютой центрального банка (CBDC). Токен не будет доступен для расчетов напрямую, но его можно будет обменять в ЦБ или закрытом блокчейне. Продажа токенов будет происходить пакетами по шесть единиц за 99 евро.

В Банке Литвы ожидают, что пользователи будут торговать ими между собой. Также LBCOIN можно будет погасить серебряной монетой размером с пластиковую карту и номинальной стоимостью в 19,18 евро.

«В то время как центральные банки начинают менять свои представления о цифровых валютах, LBCOIN, вероятно, станет наиболее продвинутой экспериментальной платформой для тестирования различных воплощений CBDC. Сейчас единственный способ держать выпускаемые центральным банком деньги — это держать наличные», — подытожил он.

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