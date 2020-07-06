Акции меткомпаний подорожали благодаря подъему экономики в Китае

Акции меткомпаний подорожали благодаря подъему экономики в Китае

Японские акции выросли в понедельник, 6 июля, на фоне признаков экономического подъема в Китае, оказавших поддержку сектору морских перевозок и акциям металлургических компаний.

Перспективы дополнительных мер стимулирования для поддержки восстановления экономики перевесили опасения по поводу резкого роста числа случаев коронавируса в ряде штатов США.

Индекс Nikkei вырос на 1,83%, до 22.714,44 пункта, в то время как более широкий индекс Topix прибавил 1,6%, до 1.577,15 пункта.

Подъем возглавили акции Mitsui E&S Holdings, J.Front Retailing и CyberAgent, подорожавшие на 7,39%, 7,34% и 6,61% соответственно.

"Рынок наблюдает за тем, смогут ли выборочные ограничения, введенные некоторыми штатами (США), сдержать распространение болезни в ближайшую неделю или две", - сказал Нобухико Курамоти, рыночный экономист Mizuho Securities.

МинПром по материалам Рейтер

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