ЕC ужесточит контроль над работой американских компаний

Европейский союз планирует ужесточить контроль над работой американских компаний, в том числе Google, Amazon и Facebook. В частности, в ЕС хотят обеспечить соблюдение компаниями США норм антимонопольного законодательства и выплату ими всех налогов. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер в интервью The Wall Street Journal.

ЕC ужесточит контроль над работой американских компаний

«Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом», — сказала Вестагер.

Также она отметила необходимость соблюдения законов о конкуренции и разработки новых норм в антимонопольной сфере.

«Компании должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов», — подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Кто раньше ввел налог для ИТ-гигантов

  • В декабре 2019 года новое правительство Молдовы приняло проект бюджета на 2020 год, в котором заложен 20% налог для ведущих поставщиков IT-услуг, в том числе Facebook, Google и Netflix.

  • 19 ноября чешское правительство приняло план введения ежегодного налога для интернет-компаний Google, Amazon, Facebook и Apple.

  • В октябре Италия приняла проект бюджета на 2020 год, в котором предусмотрено новый налог для цифровых компаний, в том числе американских технологических гигантов.

Позиция Еврокомиссии

Ранее Еврокомиссия заявляла, что традиционный бизнес платит около 23% с прибыли в ЕС, но интернет-компании платят налоги в стране, где инкорпорированы, а в странах присутствия обходятся 8-9%. Французское правительство отмечало, что налоги должны базироваться не только на физическом присутствии, но и на цифровом.

Позиция правительства США

Правительство США критиковало такой ход и сообщило, что проведет расследование о том, не дискриминирует ли это решение американские компании.

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