ЕC ужесточит контроль над работой американских компаний
Европейский союз планирует ужесточить контроль над работой американских компаний, в том числе Google, Amazon и Facebook. В частности, в ЕС хотят обеспечить соблюдение компаниями США норм антимонопольного законодательства и выплату ими всех налогов. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер в интервью The Wall Street Journal.
«Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом», — сказала Вестагер.
Также она отметила необходимость соблюдения законов о конкуренции и разработки новых норм в антимонопольной сфере.
«Компании должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов», — подчеркнула представитель Еврокомиссии.
Кто раньше ввел налог для ИТ-гигантов
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В декабре 2019 года новое правительство Молдовы приняло проект бюджета на 2020 год, в котором заложен 20% налог для ведущих поставщиков IT-услуг, в том числе Facebook, Google и Netflix.
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19 ноября чешское правительство приняло план введения ежегодного налога для интернет-компаний Google, Amazon, Facebook и Apple.
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В октябре Италия приняла проект бюджета на 2020 год, в котором предусмотрено новый налог для цифровых компаний, в том числе американских технологических гигантов.
Позиция Еврокомиссии
Ранее Еврокомиссия заявляла, что традиционный бизнес платит около 23% с прибыли в ЕС, но интернет-компании платят налоги в стране, где инкорпорированы, а в странах присутствия обходятся 8-9%. Французское правительство отмечало, что налоги должны базироваться не только на физическом присутствии, но и на цифровом.
Позиция правительства США
Правительство США критиковало такой ход и сообщило, что проведет расследование о том, не дискриминирует ли это решение американские компании.