ЦБ Японии начал тестировать цифровую иену

Банк Японии объявил о начале тестирования национальной цифровой валюты. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на отчет ведомства, пишет Forklog.

ЦБ Японии начал тестировать цифровую иену
Фото: forklog.com

Детали тестирования

Согласно заявлению, на первом этапе тестирования банк намерен оценить возможность запуска монеты с технической точки зрения.

BoJ рассмотрит надежность такого инструмента и его доступность широким слоям населения. В отчете банк ссылается на исследование Nikkei от 2018 года, согласно которому смартфоны имеются лишь у 65% жителей страны.

Помимо защиты цифровой валюты от несанкционированного доступа, ведомство изучит вопрос ее доступности в чрезвычайных ситуациях. Инструмент должен работать даже при отсутствии источников электропитания.

В ходе тестирования цифровой валюты BoJ намерен сотрудничать с центробанками других стран. Ведомство до сих пор не приняло решение об использовании блокчейна, объясняя это недостаточной пропускной способностью децентрализованных сетей.

«Свои плюсы и минусы есть как у централизованных, так и децентрализованных систем. Когда речь заходит о большом объеме транзакций в розничных продажах в развитых странах, лучше выбрать централизованную технологию. В ситуации, когда объем транзакций ограничен и главным приоритетом является надежность, стоит рассмотреть децентрализованный тип», — сказано в отчете.

Напомним

В конце мая Китай ускорил разработку собственной цифровой валюты из-за санкций США и последствий пандемии COVID-19.

Спустя несколько дней в сети появилось видео конвертации средств в цифровой юань.

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