Баффет совершил первую крупную покупку с начала пандемии
Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, покупает газовые активы у американской Dominion Energy.
Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, покупает газовые активы у американской Dominion Energy. Об этом сообщила энергетическая компания.
Сумма сделки составит $9,7 млрд, включая долг в размере $5,7 млрд.
Это первая крупная покупка Berkshire Hathaway после начала пандемии коронавируса и последующего обвала рынка и крупнейшая сделка холдинга с 2016 года, отмечают
Момент для сделки Berkshire Hathaway выбрал весьма подходящий, указывает Bloomberg: цены на фьючерсы на природный газ в США в июне упали до минимума за 25 лет и пока не восстановились до докризисного уровня.
«Баффет наконец нашел возможность для новой сделки эпохи кризиса», — комментирует агентство.
Что известно о Berkshire Hathaway
Баффет, превративший Berkshire Hathaway в конгломерат стоимостью $434 млрд, за годы работы приобрел репутацию инвестора, способного совершать уникальные и сложные сделки на очень волатильных рынках.
Но в этом году, когда фондовые рынки обвалились из-за пандемии, миллиардер не стал совершать крупные покупки и даже продал доли в крупных американских авиакомпаниях, признав инвестиции в них ошибкой. При этом у Berkshire Hathaway накопились рекордные запасы денежных средств — $137 млрд на май 2020 года.
Из-за того, что Баффет не воспользовался дешевым рынком, его критики начали утверждать, что легендарный инвестор утратил свой дар заключать выгодные сделки в кризис, пишет Bloomberg.
Сам миллиардер на собрании акционеров пояснил свое бездействие тем, что пока что просто не видит ничего привлекательного на рынке.