Баффет совершил первую крупную покупку с начала пандемии

«Баффет наконец нашел возможность для новой сделки эпохи кризиса», — комментирует агентство.

Но в этом году, когда фондовые рынки обвалились из-за пандемии, миллиардер не стал совершать крупные покупки и даже продал доли в крупных американских авиакомпаниях, признав инвестиции в них ошибкой. При этом у Berkshire Hathaway накопились рекордные запасы денежных средств — $137 млрд на май 2020 года.

Баффет, превративший Berkshire Hathaway в конгломерат стоимостью $434 млрд, за годы работы приобрел репутацию инвестора, способного совершать уникальные и сложные сделки на очень волатильных рынках.

Из-за того, что Баффет не воспользовался дешевым рынком, его критики начали утверждать, что легендарный инвестор утратил свой дар заключать выгодные сделки в кризис, пишет Bloomberg.

Сам миллиардер на собрании акционеров пояснил свое бездействие тем, что пока что просто не видит ничего привлекательного на рынке.