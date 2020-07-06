Проминвестбанк закрывает счета физлиц

Проминвестбанк закрывает счета физических лиц, открытые в банке. Об этом говорится в сообщении банка.

Проминвестбанк закрывает счета физлиц

Список физических лиц, чьи счета планируется закрыть

«Если вы нашли себя в указанном перечне, просим обратиться до Левобережного отделения ПАО „Проминвестбанк“ (г. Киев, бульвар Перова, 28) для получения остатка средств (при отсутствии обременения и ограничения на распоряжение денежными средствами, наложенных на основаниях, определенных законом)», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что в случае не обращения в отделение банка до 20 июля включительно, обязательства Проминвестбанка будут считаться такими, что не могут быть выполненными.

Напомним

  • По состоянию на 1 мая 2020 года объем вкладов физлиц в Проминвестбанке составил 17,3 млн грн.

  • В конце ноября 2019 года Проминвестбанк объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей.

  • Проминвестбанк с 10 декабря приостановил дистанционное обслуживание клиентов-физических лиц с помощью интернет-банкинга.

  • 29 октября стало известно, что Проминвестбанк прекращает обслуживать держателей карт MasterCard и постепенно прекращает работу с физлицами.

  • 1 августа роSSийский ВЭБ, дочерью которого является Проминвестбанк, сообщил, что добился приостановления продажи акций ПИБа.

  • Напомним, что Третейский суд в Гааге обязал РФ возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в $159 миллионов. РоSSию признали ответственной за нарушения прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

  • ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

  • Ранее о намерении приобрести «дочку» роSSийского госбанка в Украине сообщили три компании.

  • 19 июля на фондовой бирже ПФТС выставили на продажу 99,7%. Акции планировали продать через аукцион за 532,1 миллиона гривен.

  • 10 июня Проминвестбанк подал на Украину в Стокгольмский арбитраж. Общая стоимость иска составляет сотни миллионов долларов.

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