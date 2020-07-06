Проминвестбанк закрывает счета физлиц
Проминвестбанк закрывает счета физических лиц, открытые в банке. Об этом говорится в сообщении банка.
Список физических лиц, чьи счета планируется закрыть
«Если вы нашли себя в указанном перечне, просим обратиться до Левобережного отделения ПАО „Проминвестбанк“ (г. Киев, бульвар Перова, 28) для получения остатка средств (при отсутствии обременения и ограничения на распоряжение денежными средствами, наложенных на основаниях, определенных законом)», — говорится в сообщении.
В банке отметили, что в случае не обращения в отделение банка до 20 июля включительно, обязательства Проминвестбанка будут считаться такими, что не могут быть выполненными.
Напомним
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По состоянию на 1 мая 2020 года объем вкладов физлиц в Проминвестбанке составил 17,3 млн грн.
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В конце ноября 2019 года Проминвестбанк объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей.
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