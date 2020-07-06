Tesla обогнала Bitcoin по капитализации

2 июля акции Tesla закрылись на отметке в $1208,66 с общей рыночной капитализацией в $224,05 млрд. В то же время капитализация биткоина, который 3 июля торговался на уровне в $9116, составляет $167,9 млрд.

Tesla обогнала Bitcoin по капитализации
Фото: finversia.ru

Существует несколько компаний, стоимость которых превышает размер BTC или всего крипторынка, например, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Facebook и Berkshire Hathaway, пишет Forbes.

Ранее глава Tesla Илон Маск опроверг слухи о работе с криптовалютой Ethereum.

Маск подчеркнул, что у него нет альткоина Ethereum, и он его не поддерживает. Также в мае миллиардер ответил создательнице «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, которая попросила объяснить, что такое биткоин.

Бизнесмен написал, что текущая политика центробанков и рост предложения фиатных валют делают криптовалюту более надежными «интернет-деньгами».

Основатель Tesla добавил, что по-прежнему владеет 0,25 BTC.

Сейчас волатильность биткоина опустилась до годового минимума в 46%. В прошлый раз, когда она была такой же низкой, произошло крупное ценовое движение.

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