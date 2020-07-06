За полгода в мире появилось 44 новых «единорога»

За первые шесть месяцев 2020 года в мире появилось 44 новых единорога — компаний, капитализация которых превышает $1 млрд. Об этом сообщается в отчете Crunchbase, пишет tech.liga.net.

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Они привлекли $12 млрд инвестиций, а их общая оценка составляет $64 млрд. Всего в мире насчитывается 600 единорогов с общей оценкой $2 трлн.

Где больше всего компаний

Больше всего новых единорогов в США — 27. На втором месте Китай (4 компании) и Великобритания (3 компании).

Самые дорогие единороги

В тройку самых дорогих новых единорогов вошли британский производитель электротранспорта Arrival, американский разработчик решений для беспилотных автомобилей Pony.ai и индийский биотехнологический стартап Biocon Biologics. Каждую из этих компаний оценили в $3 млрд и выше.

За последние пять лет две трети единорогов проводили размещение акций на бирже (IPO). В 2020 состоялось пять IPO. Самое крупное размещение провел производитель электрогрузовиков Nikola Motor. Его капитализация достигла $12 млрд.

Ожидается, что в ближайшее время свои акции на бирже разместят страховая компания Lemonade, компания облачных данных Snowflake, компании по анализу данных Palantir Technologies и банковских операционных систем nCino.

В 2020 году инвесторы вывели из стартапов примерно $50 млрд. Большая часть из них пришлась на поглощения. Всего было зафиксировано семь таких сделок.

Крупнейшим стало поглощение облачного сервиса Infor компанией Koch Industries за $13 млрд. Всего за 5,5 лет — с января 2015-го по июль 2020-го — инвесторы вывели $810 млрд.