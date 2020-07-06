СБУ разоблачила миллиардную схему с налогами при участии ГНС
СБУ совместно с Офисом Генпрокурора, Налоговой и Государственной службой финмониторинга провели спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. Об этом
Что известно о схеме
По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема наносила ущерб государству на сумму свыше 2 миллиардов гривен ежемесячно.
Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС), его региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В целом – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.
Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, при несанкционированном вмешательстве в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации.
В результате госбюджету нанесены убытки в особо крупных размерах.
Провели более чем 120 обысков. Изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 миллиона гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты в сумме более 100 млн гривен.
Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен. Во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем.