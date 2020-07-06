В 2020 году мировое потребление железной руды снизится на 2,8%

Согласно оценке британской аналитической компании GlobalData, в 2020 году потребление железной руды в мире сократится на 2,8% до 2,034 млрд. тонн.



В 2021-24 гг. объёмы будут расти и к 2024 году достигнут уровня в 2,194 млрд. тонн - за счёт спроса в Индии и Китае и постоянного развития в РоSSии, Японии, Южной Корее и Бразилии .



Производство железной руды, как ожидается, составит по итогам текущего года 2,231 млрд. тонн, что на 1,2% меньше результата 2019 года. Австралия, в частности, нарастит объёмы на 0,9%, Бразилия - на 4,5%, Индия - снизит на 12,5%.



В 2020-24 гг. производство железной руды в мире будет увеличиваться, и в 2024 году объёмы составят 2,554 млрд. тонн. Среди драйверов роста - Австралия, Бразилия , РоSSия и Индия, на долю которых будет приходиться 1,927 млрд. тонн по сравнению с 1,721 млрд. тонн в 2021 году, считают в GlobalData.