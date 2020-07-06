НБУ продал для поддержки курса гривны $150 миллионов

Национальный банк в течение недели 30 июня - 3 июля купил на межбанковском валютном рынке $169,8 млн.

НБУ продал для поддержки курса гривны $150 миллионов
Фото: zn.ua

Национальный банк в течение недели 30 июня — 3 июля купил на межбанковском валютном рынке $169,8 млн. Об этом на пресс-брифинге НБУ сообщил экс-глава центробанка Яков Смолий, пишет Finclub.

При этом впервые с начала апреля Нацбанк возобновил валютные интервенции по продаже валюты, и продал за один день $150,9 млн.

«2 июля Национальный банк для сдерживания резких колебаний продал на межбанковском валютном рынке $150 млн. 3 июля рынок успокоился и работает в обычном режиме», — отметил Смолий.

Предыстория

30 июня центробанк купил все $169,8 млн. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке вечером 1 июля ситуация изменилась, и курс доллара пошел вверх.

Поэтому для стабилизации курса Нацбанк был вынужден продать $150,9 млн. До этого центробанк валюту не продавал с апреля.

На прошлой неделе НБУ купил на межбанке $424,5 млн.

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $3,885 млрд и продал на $2,944 млрд. Таким образом с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила $941 млн.

Напомним

3 июля Верховная Рада одобрила отставку председателя НБУ Якова Смолия.

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