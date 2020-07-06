Китайские стальные компании наращивают прибыль

Как сообщает агентство Xinhua, по последним данным статистики, крупнейшие китайские сталелитейные компании увидели, что их прибыльность выросла в мае по мере роста спроса.



Прибыль выросла на 81,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 14,8 млрд юаней (около 2,1 млрд долл.) в мае. По данным Китайской ассоциации металлургической промышленности, продажи выросли на 6,5% месяцем ранее до 374 млрд юаней.



За первые пять месяцев прибыль крупнейших металлургических предприятий страны достигла 41,9 млрд юаней, что на 50,9% меньше, чем в предыдущем году.

Производство стали стабильно росло с января по май, увеличившись на 1,2% по сравнению с годом ранее.



Ввиду слабого внешнего спроса экспорт стали продолжал снижаться в течение этого периода, снизившись на 14% в годовом исчислении. Импорт подскочил на 12%, до 5,46 млн тонн.

