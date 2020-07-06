Несмотря на коронавирус в Чили сохраняют объемы выпуска меди

Несмотря на коронавирус в Чили сохраняют объемы выпуска меди

Несмотря на приостановку работы ряда предприятий вследствие карантина, производство меди в Чили пока не снижается, вопреки опасениям правительства.

Наоборот, согласно данным государственной комиссии по меди Cochilco, в мае текущего года в стране было получено 492,5 тыс. т меди в концентрате, что на 1% больше, чем в том же месяце 2019 г. А за пять месяцев в целом объем производства составил около 2,4 млн. т, на 3,9% больше, чем год назад.

Как сообщает Cochilco, в мае рост выпуска на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 144,2 тыс. т, продемонстрировала крупнейшая чилийская государственная компания Codelco. А на руднике Collahuasi, находящемся в совместной собственности Anglo American и Glencore, было добыто 60,1 тыс. т меди, на 40% больше, чем годом ранее.

Это помогло компенсировать спад на крупнейшем в стране и в мире руднике Escondida, принадлежащем австралийской компании BHP. В мае там было получено 93,4 тыс. т меди, что на 5,6% уступает прошлогодним данным.

Как заявил генеральный директор Codelco Октавио Аранеда, сокращать добычу меди нельзя, несмотря на обострение обстановки с коронавирусом в Чили. По его словам, после завершения эпидемии стране понадобится каждый песо, который можно будет направить на восстановление экономики.

Ранее из-за нескольких смертей сотрудников от коронавируса Codelco приостановила работу рафинировочного завода на руднике Chuquicamata и теперь вместо более дорогостоящей катодной меди вынуждена поставлять с этого предприятия медный концентрат. Кроме того, компания в начале июля временно прекратила реализацию проекта по расширению мощностей рудника El Teniente.

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