В Испании прекратили работу 50% угольных электростанций

Испания в конце июня вывела из эксплуатации половину своих угольных электростанций. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.



С 30 июня в стране прекратили работу 7 из 15 угольных электростанций, после того как их владельцы решили, что переоборудование станций в соответствии с требованиями законодательства ЕС финансово невыгодным. Это электростанции в Ла-Корунья, Астурии, Ла-Робла, Леони, Теруэль, Кордове и Паленсии. Информацию подтвердили изданию компании-владельцы - Naturgy, Endesa, Viesgo и Iberdrola.



Еще четыре станции готовят к закрытию в 2021-2022 году.



Несколько лет назад все эти угольные электростанции были ответственны за около 15% всех выбросов парниковых газов в Испании , обеспечивая в 2018 году 15% потребностей в электроэнергии. На май 2020 года доля электроэнергии из угольных электростанций сократилась до 1,4%.



Издание отмечает, что эти шаги не столько следствием политики испанского правительства, как ситуации на рынке и требований ЕС .



Испанское министерство экологического перехода одновременно не присоединилось к группе стран, которые предлагают установить четкие временные рамки поэтапного отказа от угольных электростанций.



Полтора года назад в Испании закрыли угольные шахты, поскольку они бы не "выжили" без государственной поддержки - что запрещено законодательством ЕС .



