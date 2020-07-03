Марченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на треть

Министр финансов Сергей Марченко заявил о перевыполнении плана поступлений в государственный бюджет за июнь. По его словам, налоговая выполнила роспись Минфина на 105%, а таможня — на 100%. Об этом министр заявил во время брифинга, передает РБК.

Марченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на треть
Фото: espreso.tv

О чем сказал министр

В то же время, по словам Марченко, и налоговая, и таможня перечислили в бюджет меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, если сравнивать со старым планом, недовыполнение по налоговой составило почти 14%: 26,7 млрд грн при плане 31 млрд грн. По таможне — более 28% (21,7 при плане 30,2 млрд грн.).

Напомним, ранее министр финансов заявил, что главам таможенной и налоговой служб поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя — иначе они будут уволены.

Ранее сообщалось

  • В законопроекте об изменениях в бюджет на 143 миллиарда гривен уменьшены поступления от налогов.
  • Ранее экс-глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что в мае Министерство финансов уменьшило план для Государственной таможенной службы на 9,1 миллиарда гривен, якобы чтобы показать эффективность ее работы и перевыполнение плана.
  • В свою очередь, экс-глава ГНС Сергей Верланов заявлял, что Минфин в мае уменьшил план для Государственной налоговой службы с 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн — на 19 млрд грн.

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