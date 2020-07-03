Порт Южный за полгода нарастил перевалку грузов на 80%

Порт Южный за полгода нарастил перевалку грузов на 80%

По итогам первого полугодия 2020 года ГП "Морской торговый порт Южный" увеличил объемы грузооборота до 10,6 млн тонн. Это на 58% больше запланированных показателей и на 61% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Несмотря на пандемию и кризис, украинские порты продолжают демонстрировать превосходную динамику работы. В мае прирост грузооборота всех портов составил более 10%. По итогам января-июня порт "Южный" демонстрирует рост более чем на 60%. От эффективности работы портов зависят доходы бюджетов, поэтому наша главная задача - использовать потенциал портов на 100%", - отметил министр инфраструктуры.

Ключевым направлением развития порта стала диверсификация грузов, а сам грузооборот предприятия охватил экспортные, импортные, транзитные грузы и каботаж. Следовательно, по итогам января-июня этого года государственный стивидор перевалил 7,812 миллиона тонн грузов на экспорт (+ 62%), 1,480 миллиона тонн на импорт (+ 56%), 1,820 миллиона тонн транзита (+36 %) и 211,4 тыс. тонн каботажа (+2 542%).

Объем обработанной руды на предприятии составил 7 млн 452,4 тыс. тонн. Это на 80% больше, чем было сделано за первое полугодие 2019 года. Основным сырьем на импорт стали уголь, никелевая руда и бентонитовая глина.


МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Украина впервые сдала морской порт в концессиюУкраина впервые сдала морской порт в концессию
C 1 июля меняется стоимость доставки газаC 1 июля меняется стоимость доставки газа
СЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривенСЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривен
Добытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротствеДобытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротстве
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские миллиардеры за полгода потеряли почти $32 миллиарда — BloombergРоSSийские миллиардеры за полгода потеряли почти $32 миллиарда — Bloomberg
В ЕС начали действовать квоты на импорт сталиВ ЕС начали действовать квоты на импорт стали
Индия начала расследовать импорт алюминиевой продукцииИндия начала расследовать импорт алюминиевой продукции
Турция сокращает экспорт металлопродукцииТурция сокращает экспорт металлопродукции
Украина нарастила импорт газа почти на 25%Украина нарастила импорт газа почти на 25%
Квоты на импорт стали в Европу будут пересматриваться ежеквартальноКвоты на импорт стали в Европу будут пересматриваться ежеквартально
Импорт товаров с начала года сократился более чем на треть — НБУИмпорт товаров с начала года сократился более чем на треть — НБУ
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Китай снизил импорт бокситов в маеКитай снизил импорт бокситов в мае
Одесский припортовый решил не менять поставщика газаОдесский припортовый решил не менять поставщика газа
Последние новости
Подгружаем последние новости