Иран намерен ударно наращивать выплавку стали

Иран намерен ударно наращивать выплавку стали

Как сообщает Yieh.com, Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана заявило, что с расширением мощностей сталелитейной промышленности страны объем производства стали в текущем календарном году Ирана (21 марта 2020 года - 20 марта 2021 года), как ожидается, достигнет 30 млн тонн.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 2019 году Иран произвел 31,9 млн тонн нерафинированной стали, и к 2025 году ожидается, что он станет восьмым по величине производителем стали.

Страна поставила задачу по производству 55 млн тонн стали к 2025 году.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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