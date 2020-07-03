Иран намерен ударно наращивать выплавку стали

Как сообщает Yieh.com, Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана заявило, что с расширением мощностей сталелитейной промышленности страны объем производства стали в текущем календарном году Ирана (21 марта 2020 года - 20 марта 2021 года), как ожидается, достигнет 30 млн тонн.



По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 2019 году Иран произвел 31,9 млн тонн нерафинированной стали, и к 2025 году ожидается, что он станет восьмым по величине производителем стали.



Страна поставила задачу по производству 55 млн тонн стали к 2025 году.



