В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга

В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина в следующем году должна будет выплатить около 600 млрд грн по государственному долгу. Об этом С.Марченко сказал во время выступления в парламенте, сообщает БизнесЦензор.

"Прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году будут составлять ориентировочно 600 млрд грн", - сказал министр.

С.Марченко добавил, что "дефицит государственного бюджета в 2020 году составляет 7,5% валового внутреннего продукта. В следующем году мы планируем этот дефицит сократить".

Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в мае в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – на 0,83%, до 82,12 млрд грн.

По данным Минфина, в апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до 81,4 млрд долл, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до 80,38 млрд долл., а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 трлн 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 млрд долл.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Украина впервые сдала морской порт в концессиюУкраина впервые сдала морской порт в концессию
C 1 июля меняется стоимость доставки газаC 1 июля меняется стоимость доставки газа
СЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривенСЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривен
Добытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротствеДобытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротстве
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин выделил 754 млн для ликвидации последствий паводка на Западной УкраинеКабмин выделил 754 млн для ликвидации последствий паводка на Западной Украине
JSPL продала завод в Омане за 1 млрд долл.JSPL продала завод в Омане за 1 млрд долл.
В Украине растет количество безработныхВ Украине растет количество безработных
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
СБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяцСБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяц
Обмен валют в Украине будут осуществлять ломбардыОбмен валют в Украине будут осуществлять ломбарды
Число миллиардеров в мире рекордно выросло в 2019 годуЧисло миллиардеров в мире рекордно выросло в 2019 году
В Украине отменена монополия на производство спирта - принятый в прошлом году закон вступил в силуВ Украине отменена монополия на производство спирта - принятый в прошлом году закон вступил в силу
Остаток средств в казне правительства достиг рекордных 75,7 млрд гривенОстаток средств в казне правительства достиг рекордных 75,7 млрд гривен
Ferrexpo в 2019 году уплатила 2,8 млрд грн налоговFerrexpo в 2019 году уплатила 2,8 млрд грн налогов
Последние новости
Подгружаем последние новости