РоSSийские миллиардеры за полгода потеряли почти $32 миллиарда — Bloomberg

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года.

Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку. Безосу принадлежит 11% акций ретейлера, только с начала года он разбогател на $56,7 млрд.

Состояние бывшей супруги Безоса Маккензи, которая после развода стала владелицей 4% акций Amazon, Bloomberg оценил в $56,9 млрд.

В середине мая эксперты компании Comparisun допустили, что Безос в 2026 году может стать первым человеком с состоянием выше $1 трлн. Аналитики отметили, что за последние пять лет оценка капитала главы Amazon росла со средним темпом 34% в год.

Большинство из тех, кто смог существенно нарастить свое состояние в этом году, также являются представителями технологического сектора, пишет Bloomberg.

В их числе — гендиректор Tesla Илон Маск, который с 1 января разбогател на $25,8 млрд (по данным рейтинга Bloomberg, до $53,4 млрд) и глава Zoom Эрик Юань, состояние которого выросло почти в четыре раза — до $13,1 млрд.

В конце мая аналитики сообщили, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на $434 млрд (с 18 марта по 19 мая).

В то же время совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось примерно на $31,81 млрд. Больше всех потеряли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке», а также в «Сибуре».

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с января упало на $1,88 млрд. до $26,2 млрд. При этом он остается богатейшим из жителей РФ в списке BBI. На втором месте расположился Михельсон, капитал которого за первое полугодие уменьшился на $5,76 млрд до $18,8 млрд.

На третьем месте ключевой бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на $2,97 млрд до $18,4 млрд.

В пятерку также попали совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (состояние упало $4,77 млрд, до $17,5 млрд), а также Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), капитал которого увеличился на $669 млн до $17,3 млрд.