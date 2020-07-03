РоSSийские миллиардеры за полгода потеряли почти $32 миллиарда — Bloomberg

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

РоSSийские миллиардеры за полгода потеряли почти $32 миллиарда — Bloomberg

Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года.

Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку. Безосу принадлежит 11% акций ретейлера, только с начала года он разбогател на $56,7 млрд.

Состояние бывшей супруги Безоса Маккензи, которая после развода стала владелицей 4% акций Amazon, Bloomberg оценил в $56,9 млрд.

В середине мая эксперты компании Comparisun допустили, что Безос в 2026 году может стать первым человеком с состоянием выше $1 трлн. Аналитики отметили, что за последние пять лет оценка капитала главы Amazon росла со средним темпом 34% в год.

Большинство из тех, кто смог существенно нарастить свое состояние в этом году, также являются представителями технологического сектора, пишет Bloomberg.

В их числе — гендиректор Tesla Илон Маск, который с 1 января разбогател на $25,8 млрд (по данным рейтинга Bloomberg, до $53,4 млрд) и глава Zoom Эрик Юань, состояние которого выросло почти в четыре раза — до $13,1 млрд.

В конце мая аналитики сообщили, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на $434 млрд (с 18 марта по 19 мая).

В то же время совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось примерно на $31,81 млрд. Больше всех потеряли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке», а также в «Сибуре».
Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с января упало на $1,88 млрд. до $26,2 млрд. При этом он остается богатейшим из жителей РФ в списке BBI. На втором месте расположился Михельсон, капитал которого за первое полугодие уменьшился на $5,76 млрд до $18,8 млрд.

На третьем месте ключевой бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на $2,97 млрд до $18,4 млрд.

В пятерку также попали совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (состояние упало $4,77 млрд, до $17,5 млрд), а также Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), капитал которого увеличился на $669 млн до $17,3 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Украина впервые сдала морской порт в концессиюУкраина впервые сдала морской порт в концессию
C 1 июля меняется стоимость доставки газаC 1 июля меняется стоимость доставки газа
СЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривенСЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривен
Добытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротствеДобытчик сланцевой нефти из США подал заявление о банкротстве
Блок рекламы


Похожие новости
Украина нарастила импорт газа почти на 25%Украина нарастила импорт газа почти на 25%
Украина отменила размещение евробондов на $1,75 миллиардаУкраина отменила размещение евробондов на $1,75 миллиарда
Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 миллиарда с доходностью 7,3%Украина разместила 12-летние евробонды на $1,75 миллиарда с доходностью 7,3%
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Нафтогаз перечислил в бюджет почти 40 миллиардов дивидендовНафтогаз перечислил в бюджет почти 40 миллиардов дивидендов
Braidy Industries построит завод по выпуску алюминиевого проката почти за 2 млрд долл.Braidy Industries построит завод по выпуску алюминиевого проката почти за 2 млрд долл.
Коломойскому отказали в пошлинах на роSSийские нефтепродуктыКоломойскому отказали в пошлинах на роSSийские нефтепродукты
Укрэксимбанк предоставил Укравтодору второй транш займа на 5,1 миллиардаУкрэксимбанк предоставил Укравтодору второй транш займа на 5,1 миллиарда
Приватбанк перечислил в бюджет 24,5 миллиарда дивидендов за 2019 годПриватбанк перечислил в бюджет 24,5 миллиарда дивидендов за 2019 год
Сумма вкладов физлиц в банках выросла на 5,5 миллиардаСумма вкладов физлиц в банках выросла на 5,5 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости