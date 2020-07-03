Коронавирус обвалил поставки медного концентрата в Китай

Как сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM), в мае в страну поступило из-за рубежа 1,69 млн. т медной руды и концентрата. Это на 16,7% меньше, чем в апреле, и на 8,3% меньше, чем в мае 2019 г.



Аналитики SMM называют основной причиной этого снижения карантин, объявленный в странах Латинской Америки в марте текущего года. С учетом сроков поставки китайские клиенты как раз в мае ощутили его последствия.



В 2019 г. более 70% китайского импорта медного концентрата пришлось на Чили и Перу. Однако в мае 2020 г. их совокупная доля сократилась до 54%. В частности, поставки из Перу составили около 300 тыс. т, на 53,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года.



Министерство промышленности Чили в конце июня оценивало снижение производства меди из-за коронавируса в 200 тыс. т. Но этот показатель может возрасти из-за прихода в страну второй волны эпидемии. В частности, австралийская корпорация BHP сообщила, что по этой причине будет постепенно снижать активность на небольшом чилийском руднике Cerro Colorado, где в 2019 г. было получено 71,7 тыс. т меди.



Согласно прогнозу SMM, в июне поставки медной руды и концентрата в Китай могли уменьшиться до 1,5-1,6 млн. т. Некоторые китайские компании из-за дефицита сырья остановили производство меди на ремонт и профилактику либо планируют эти мероприятия на июль-август.



