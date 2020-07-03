Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015 года

Индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 года составил 2,51 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости.

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Таковы выводы новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой «Василь Кисиль и Партнеры». В предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,95 баллов.

Как изменились настроения

Настроения генеральных директоров существенно ухудшились. Так, только 4% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как в предыдущей волне таких было 17%. Большинство, а именно 62% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% – нейтральным.

Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. Так, 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.

Среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода, запуск рынка земли, валютная либерализация, продолжение сотрудничества с МВФ , снижение учетной ставки НБУ, стабильная национальная валюта.

К традиционным проблемам, негативно влияющим на бизнес-климат, таким как слабая судебная система, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики, добавились и новые.

В частности, внедрение ограничительных мер через COVID-19, постоянные ротации в составе правительства, как следствие – политическая и экономическая нестабильность, повышение налогового давления и изменения налогового законодательства, приостановление реформ.

Прогнозы

Прогнозы на следующие полгода также не слишком оптимистичны. Только 15% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев.

Стоит отметить, что в предыдущей волне опроса 41% СЕО высказывали оптимистичные ожидания.

Почти половина, а именно 44% считают, что никаких изменений не произойдет, а еще 41% опасаются, что условия ведения бизнеса в Украине еще более ухудшатся.

Половина директоров колеблются, что Украина будет выгодным рынком для захода новых инвесторов в течение следующих полгода, и только 15% считают, что новым инвесторам все же будет выгодно открывать бизнес в Украине.

Методика измерения индекса

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование «Индекс инвестиционной привлекательности Украины» с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов.

Вопросы:

1) Что вы думаете об инвестиционном климате в Украине?

2) Как вы оцениваете текущий инвестиционный климат для вашей компании по сравнению с предыдущими 6 месяцами?

3) Каковы ваши прогнозы относительно инвестиционного климата в ближайшие 6 месяцев?

4) Выгодно ли будет инвестировать в Украину в ближайшие 6 месяцев?

5) Каковы ваши ожидания относительно ведения бизнеса в вашем секторе в ближайшие 6 месяцев?

В этой волне опроса приняли участие 105 руководителей крупнейших международных и украинских компаний. Для расчета индекса мы используем шкалу Лайкерта, которая имеет 5 градаций, где 1 – это крайне негативно, 5 – крайне положительно, 3 – нейтрально.