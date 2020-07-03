Американские металлурги постепенно восстанавливают мощности

Американские металлурги постепенно восстанавливают мощности

Американская металлургическая компания U.S. Steel сообщила, что после празднования Дня независимости США (4 июля) вернет в строй доменную печь № 6 установленной мощностью 1,23 млн т в год на металлургическом комбинате Gary Works в штате Индиана. Она была остановлена в конце апреля из-за падения спроса, вызванного коронавирусом и карантином.

В июне U.S. Steel вернула в строй доменную печь № 1 на комбинате Mon Valley в Пенсильвании, указывая на растущий спрос со стороны потребителей стальной продукции и получение новых заказов.

В марте-апреле текущего года в США были временно выведены из эксплуатации мощности по производству около 17,5 млн т листового проката в год. Однако некоторые из них вернулись в строй в июне или должны снова заработать в июле.

В частности, индийская компания JSW Steel сделала рестарт своего завода Mingo Junction в штате Огайо. Завод NLMK Indiana приступил к запуску электродуговой печи после почти месячного простоя. Cleveland-Cliffs собирается возобновить выпуск стали и проката на комбинате AK Steel Dearborn в Детройте.

В то же время, по данным American Iron and Steel Institute (AISI), по состоянию на 22-29 июня средний уровень загрузки мощностей в национальной сталелитейной отрасли составил 55,4%. Это самый высокий показатель с конца апреля, но год назад его значение превышало отметку 81%.

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