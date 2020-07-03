Индия начала расследовать импорт алюминиевой продукции

Индия начала расследовать импорт алюминиевой продукции

Индийские власти начали расследования по импорту двух видов алюминиевой продукции, откликнувшись на заявления местных производителей о том, что поставки из-за рубежа наносят им ущерб.

Так, компании Hindalco Industries, Raviraj Foils и Jindal (India) Ltd. обвиняют конкурентов из Индонезии, Китая, Малайзии и Таиланда в том, что они поставляют по демпинговым ценам алюминиевую фольгу.

Объектом расследования является продукция толщиной 80 микрон и менее в рулонах либо уже нанесенная на бумагу, картон, пластик и другие материалы. Ее основное применение — упаковка.

В рамках второго расследования компании Vedanta и Bharat Aluminium Co. Ltd. (BALCO) потребовали проверить поставщиков алюминиевой катанки и проволоки диаметром 7 мм на предмет получения незаконного государственного субсидирования. Данная продукция, в основном, используется, в электротехнике и металлургической промышленности.



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