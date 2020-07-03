Мировое производство нержавейки сократилось на 8%

Мировое производство нержавейки сократилось на 8%

Как следует из данных, опубликованных в четверг International Stainless Steel Forum (ISSF), в течение первого квартала 2020 года металлургические предприятия по всему миру выплавили 11,693 млн. тонн нержавеющей стали. Сокращение объёмов к четвёртому кварталу 2019 года - 5,8%, в годовом соотношении - 8%.

На долю китайских металлургов в общем объёме пришлось 6,08 млн. тонн - на 12% меньше к предыдущему кварталу и на 9% в годовом сопоставлении. Страны Азии без учёта КНР и Южной Кореи произвели за январь-март 1,886 млн. тонн нержавеющей стали, сокращение показателей - 6,8% и 3,8% соответственно.

Европа по итогам первого квартала выплавила 1,779 млн. тонн нержавеющей стали, что больше результата предыдущего квартала на 13,1%, но меньше на 6,3% в годовом сопоставлении. В США объёмы составили 0,627 млн. тонн - на 9,1% больше к четвёртому кварталу и на 10,9% меньше по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Бразилия, Индонезия, РоSSия, Южная Африка и Южная Корея (указаны ISSF как "другие" страны) произвели за январь-март 1,323 млн. тонн нержавеющей стали. К предыдущему кварталу показатели снизились на 1,2%, в годовом соотношении - на 9,7%.


МинПром по материалам МеталлСервис

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