JSPL продала завод в Омане за 1 млрд долл.

Индийская металлургическая компания Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) заявила о продаже своего завода Jindal Shadeed Iron and Steel в Омане. Сумма сделки, по данным компании, превысила 1 млрд долл.



Завод Jindal Shadeed был приобретен индийской компанией в 2010 г. в недостроенном состоянии у фирмы Al Ghaith Holdings из ОАЭ примерно за 500 млн долл. Он был введен в строй в 2014 г.



Расположенное в оманском порту Сохар предприятие мощностью 2 млн. т в год выплавило в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) 1,88 млн. т стали. В его структуру входят модуль по производству восстановленного железа, электросталеплавильный цех и мелкосортный прокатный стан. Jindal Shadeed выпускает арматуру и товарную заготовку.



Покупателем актива выступила инвестиционная компания Templar Investments, зарегистрированная на Маврикии. Она входит в число акционеров самой JSPL.



Индийская компания осуществила продажу Jindal Shadeed, прежде всего, с целью сокращения задолженности. По состоянию на конец марта 2020 г. ее долг составлял 359 млрд рупий (около 5 млрд долл.). При этом в текущем финансовом году (до конца марта 2021 г.) компания должна погасить около 850 млн долл., а рефинансирование всей этой суммы в текущей экономической обстановке может оказаться проблематичным.