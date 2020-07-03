В Украине растет количество безработных

Вопреки заявленному правительством курсу на создание в мае-июне 0,5 млн новых рабочих мест, количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло и составило на 1 июля 2020 года 518 тыс человек против 338 тыс на 1 января. Такие данные предоставлены Государственным центром занятости Украины в ответ на информационный запрос Українських Новин .



При этом, снижение общего количества безработных произошло только в марте, а уже в апреле и мае произошел существенный рост.



Так, на 1 января 2020 года в Украине были зарегистрированы 338,2 тысячи безработных. На 1 февраля – 373,2 тысячи. На 1 марта – 376,8 тысяч, на 1 апреля – 349,4, на 1 мая - 457 тысяч. В то время, как на 1 июня – 511,4 тысячи, а на 1 июля (по оперативным данным) – 517,7 тысяч.



В то же время, общее количество официально зарегистрированных безработных не дает четкого представления о создании новых рабочих мест, и может лишь косвенно характеризовать общую тенденцию. Поскольку процесс увольнения сотрудников и трудоустройства лишившихся работы граждан идет постоянно.



Согласно публикуемым Государственным центром занятости аналитическим и статистическим данным за январь-май 2020 года, услуги центра за этот период получили 1,6 млн граждан. 755 тыс человек успели побывать в статусе безработных, а на рынке появлялись 417 тыс вакансий. При этом, количество безработных на одну вакансию выросло с 6 человек в январе до 9 человек в мае и июне (тогда как в мае и июне 2019 года этот показатель составлял 3 человека на вакансию).



За этот период были трудоустроены 270 тыс человек. Единой общей цифры о количестве уволенных и сокращенных нет, но только запланированные массовые увольнения в январе-мае "вывели" на рынок труда 112,4 тысячи граждан, что вдвое больше, чем за тот же период 2019 года.



Львиная доля плановых сокращений персонала произошла в промышленности. За ней с большим отставанием идут транспорт, торговля, питание и услуги, строительство.



В то же время, подавляющее количество рабочих мест, на которые трудоустраивались безработные, проходит по графе «сельское, лесное и рыбное хозяйство». Далее, также с огромным отставанием, идут перерабатывающая промышленность, торговля, транспорт и государственное управление.



В то же время, создание "на ровном месте" 0,5 млн новых рабочих мест в бюджетной сфере сразу же выведет отрасль, где эти места будут созданы, в лидеры по трудоустройству. Это больше, чем сегодня трудятся, например, в сельском хозяйстве, а также в сфере госуправления и обороны (по 0,4 млн человек). Наибольшее количество рабочих рук в Украине сегодня задействованы в промышленности (1,8 млн человек), образовании (1,3 млн), здравоохранении (0,8 млн человек), торговле (0,8 млн человек) и транспорте (0,6 млн человек).

