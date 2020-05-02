Киевский отель «Днепр» выставят на продажу

Легендарный отель «Днепр», что был построен в центре Киева в 1964 году, скоро станет приватизированным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prozorro.
Согласно приказу Фонда государственного имущества, госпакет акций размером 100% уставного капитала «Гостиница «Днепр» планируют выставить на продажу уже этим летом.
Подробнее о лоте
Здание четырехзвездочного отеля находится на улице Крещатик в Киеве. Из его окон открывается живописный вид на исторические достопримечательности города и речку Днепр. Сооружение занимает площадь 12 829 кв. м и состоит из 12 наземных этажей и подвала, на которых размещаются следующие помещения:
186 номеров на 255 мест площадью от 12 до 56 кв. м;
2 ресторана площадью 279 и 126 кв. м;
2 бара площадью 119 и 63 кв. м;
3 конференц-зала и зала переговоров общей площадью около 200 кв. м;
SPA-центр площадью 326 кв. м.
Здание отеля расположено на земельном участке площадью 0,2831 га. Кроме этого, перед ним расположен паркинг, занимающий площадь 0,158 га и имеет 56 паркомест. Земля принадлежит АО «Днепр» на правах постоянного пользования.
Объект будет выставлен на аукцион в системе Prozorro Продажи.
Напомним
В 2020 году правительство планирует продать более 300 объектов малой приватизации и 5 крупных предприятий. Об этом говорится в Экономической стратегии.
В январе был обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год.
В списке 927 объектов, среди которых 44 пакета акций, 208 единых имущественных комплексов государственных предприятий, 146 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 483 позиции отдельного имущества.
В 2019 году сумма поступлений в госбюджет от приватизации составила 536,5 миллионов гривен. План приватизации удалось выполнить лишь на 3%, из-за чего бюджет недополучил значительную часть доходов.