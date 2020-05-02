Киевский отель «Днепр» выставят на продажу

Легендарный отель «Днепр», что был построен в центре Киева в 1964 году, скоро станет приватизированным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prozorro.

Согласно приказу Фонда государственного имущества, госпакет акций размером 100% уставного капитала «Гостиница «Днепр» планируют выставить на продажу уже этим летом.

Подробнее о лоте

Здание четырехзвездочного отеля находится на улице Крещатик в Киеве . Из его окон открывается живописный вид на исторические достопримечательности города и речку Днепр. Сооружение занимает площадь 12 829 кв. м и состоит из 12 наземных этажей и подвала, на которых размещаются следующие помещения:

186 номеров на 255 мест площадью от 12 до 56 кв. м; 2 ресторана площадью 279 и 126 кв. м; 2 бара площадью 119 и 63 кв. м; 3 конференц-зала и зала переговоров общей площадью около 200 кв. м; SPA-центр площадью 326 кв. м.



Здание отеля расположено на земельном участке площадью 0,2831 га. Кроме этого, перед ним расположен паркинг, занимающий площадь 0,158 га и имеет 56 паркомест. Земля принадлежит АО «Днепр» на правах постоянного пользования.

Объект будет выставлен на аукцион в системе Prozorro Продажи.

Напомним