НБУ прогнозирует рост уровня безработицы до 12% во втором квартале

Введение карантина не будет иметь значительного влияния на уровень безработицы в первом квартале, тогда как во втором квартале уровень безработицы вырастет до 11,5-12%. Об этом говорят данные инфляционного отчета НБУ, опубликованные на сайте регулятора.

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Прогнозы НБУ

«Такая оценка основывается на прогнозе НБУ относительно спада реального ВВП во II квартале, а также результатах социологических опросов о количестве лиц, ранее работавших, но потерявших работу в результате введения карантинных мероприятий», – говорится в материалах отчета.

Отмечается, что оценки скорректированы на предположение о определенное расширение штата на предприятиях, которые столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги, а также, что часть тех, кто потерял работу или был в ее поисках до введения карантина, откажется от намерений найти работу и выбывает из рабочей силы.

Вакансии исчезают

В сообщении Нацбанка со ссылкой на данные портала Work.ua отмечается, что количество новых вакансий за первые пять недель карантина уменьшилось вдвое.

Кроме того, по сравнению с началом карантина, количество новых резюме за 6 недель уменьшилась на 20%. В результате увеличилась нагрузка резюме на одну вакансию, отражая значительные усложнения получения поисковиками новой работы.

Кто пострадает больше всего

По прогнозам McKinsey, больше всего могут пострадать работники, задействованные в сфере размещения (гостиницы, хостелы), а также — общественного питания — 74% от всех рабочих мест (8,4 млн человек).

Также под серьезной угрозой работники сферы розничной и оптовой торговли — 14,6 млн рабочих мест.

При этом больше всего пострадает возрастная группа до 24 лет.

Напомним

Согласно мировому экономическому отчету МВФ , безработица в 2020 году достигнет 10,1%, в 2021 — снизится до 9,3%.

Правительство Украины на заседании 29 марта приняло обновленный макроэкономический прогноз. Уровень безработицы — 9,4%.