НБУ прогнозирует рост уровня безработицы до 12% во втором квартале

Введение карантина не будет иметь значительного влияния на уровень безработицы в первом квартале, тогда как во втором квартале уровень безработицы вырастет до 11,5-12%. Об этом говорят данные инфляционного отчета НБУ, опубликованные на сайте регулятора.

НБУ прогнозирует рост уровня безработицы до 12% во втором квартале
Фото: 24tv.ua

Прогнозы НБУ

«Такая оценка основывается на прогнозе НБУ относительно спада реального ВВП во II квартале, а также результатах социологических опросов о количестве лиц, ранее работавших, но потерявших работу в результате введения карантинных мероприятий», – говорится в материалах отчета.

Отмечается, что оценки скорректированы на предположение о определенное расширение штата на предприятиях, которые столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги, а также, что часть тех, кто потерял работу или был в ее поисках до введения карантина, откажется от намерений найти работу и выбывает из рабочей силы.

Вакансии исчезают

В сообщении Нацбанка со ссылкой на данные портала Work.ua отмечается, что количество новых вакансий за первые пять недель карантина уменьшилось вдвое.

Кроме того, по сравнению с началом карантина, количество новых резюме за 6 недель уменьшилась на 20%. В результате увеличилась нагрузка резюме на одну вакансию, отражая значительные усложнения получения поисковиками новой работы.

Кто пострадает больше всего

По прогнозам McKinsey, больше всего могут пострадать работники, задействованные в сфере размещения (гостиницы, хостелы), а также — общественного питания — 74% от всех рабочих мест (8,4 млн человек).

Также под серьезной угрозой работники сферы розничной и оптовой торговли — 14,6 млн рабочих мест.

При этом больше всего пострадает возрастная группа до 24 лет.

Напомним

Согласно мировому экономическому отчету МВФ, безработица в 2020 году достигнет 10,1%, в 2021 — снизится до 9,3%.

Правительство Украины на заседании 29 марта приняло обновленный макроэкономический прогноз. Уровень безработицы — 9,4%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
Вслед за финнами поляки организуют чартеры для заробитчанВслед за финнами поляки организуют чартеры для заробитчан
В Тернополе решили закрыть "МакДрайв" из-за карантинаВ Тернополе решили закрыть "МакДрайв" из-за карантина
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице КременчугаБелановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 кварталеВ НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале
Блок рекламы


Похожие новости
ВВП США рухнул в 1-м кварталеВВП США рухнул в 1-м квартале
В первом квартале импорт стали в США рухнул на 21,7%В первом квартале импорт стали в США рухнул на 21,7%
Выплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 годаВыплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 года
ОПЕК прогнозирует рост цен на нефть до $40. Что повлияет на ценыОПЕК прогнозирует рост цен на нефть до $40. Что повлияет на цены
В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 кварталеВ НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале
Банк РоSSии прогнозирует падение ВВП на 4-6%Банк РоSSии прогнозирует падение ВВП на 4-6%
Всемирный банк прогнозирует падение денежных переводов трудовых мигрантов на 20%Всемирный банк прогнозирует падение денежных переводов трудовых мигрантов на 20%
В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителямВ первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям
Цена нефти Brent упала ниже уровня 2001 годаЦена нефти Brent упала ниже уровня 2001 года
В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%
Последние новости
Подгружаем последние новости