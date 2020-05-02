Стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена, - Буславец

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает необходимым снижение стоимости электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала «Интер», сообщили в пресс-службе ведомства.

Она напомнила, что сейчас размер «зеленого тарифа» зафиксирован законодательством для того, чтобы дать возможность инвестировать в «чистую» энергию. «Но действительно сегодня тариф очень высокий, и наша национальная экономика не может платить такую большую цену, а энергетическая система - технически не способна ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок», - отметила и.о. министра.

Буславець рассказала, что уже более шести месяцев продолжаются дискуссии с инвесторами по снижению «зеленого тарифа». Правительство и Минэкоэнерго рассчитывают в ближайшее время заключить с ними меморандум, который ляжет в основу изменений в законодательство в этой области.

«Что там будет? Конечно, это уменьшение «зеленого тарифа», обязательная финансовая ответственность за небалансы. Нам сегодня нужно остановить новое строительство «солнца» и «ветра» по «зеленому тарифу» и перейти на аукционную модель поддержки», - подчеркнула и.о. министра.

Эти изменения позволят снизить стоимость «чистой» энергии и в безопасный способ интегрировать ее в энергосистему, считает Буславец.