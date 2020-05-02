Стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена, - Буславец

Сейчас тариф очень высокий, говорит и.о. министра.

Стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена, - Буславец
Фото: ольга буславец

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает необходимым снижение стоимости электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в эфире телеканала «Интер», сообщили в пресс-службе ведомства.

Она напомнила, что сейчас размер «зеленого тарифа» зафиксирован законодательством для того, чтобы дать возможность инвестировать в «чистую» энергию. «Но действительно сегодня тариф очень высокий, и наша национальная экономика не может платить такую большую цену, а энергетическая система - технически не способна ее интегрировать с обеспечением безопасности поставок», - отметила и.о. министра.

Буславець рассказала, что уже более шести месяцев продолжаются дискуссии с инвесторами по снижению «зеленого тарифа». Правительство и Минэкоэнерго рассчитывают в ближайшее время заключить с ними меморандум, который ляжет в основу изменений в законодательство в этой области.

«Что там будет? Конечно, это уменьшение «зеленого тарифа», обязательная финансовая ответственность за небалансы. Нам сегодня нужно остановить новое строительство «солнца» и «ветра» по «зеленому тарифу» и перейти на аукционную модель поддержки», - подчеркнула и.о. министра.

Эти изменения позволят снизить стоимость «чистой» энергии и в безопасный способ интегрировать ее в энергосистему, считает Буславец.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
Вслед за финнами поляки организуют чартеры для заробитчанВслед за финнами поляки организуют чартеры для заробитчан
В Тернополе решили закрыть "МакДрайв" из-за карантинаВ Тернополе решили закрыть "МакДрайв" из-за карантина
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице КременчугаБелановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 кварталеВ НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура требует вернуть государству здание Союза дизайнеров Украины стоимостью более 42 млн гривенПрокуратура требует вернуть государству здание Союза дизайнеров Украины стоимостью более 42 млн гривен
В НБУ назвали дату выдачи новых кредитов для поддержки экономикиВ НБУ назвали дату выдачи новых кредитов для поддержки экономики
Турция направила почти 29 млрд долл на поддержку экономикиТурция направила почти 29 млрд долл на поддержку экономики
Минфин готовит налоговые стимулы для экономикиМинфин готовит налоговые стимулы для экономики
Европа обеспокоена возможностью госрегулирования рынка электроэнергии в УкраинеЕвропа обеспокоена возможностью госрегулирования рынка электроэнергии в Украине
Лидеры ЕС одобрили план по восстановлению экономикиЛидеры ЕС одобрили план по восстановлению экономики
Еврокомиссия планирует направить на восстановление экономики 2 трлн евроЕврокомиссия планирует направить на восстановление экономики 2 трлн евро
Нацбанк спрогнозировал обвал экономики на 5% из-за коронавирусаНацбанк спрогнозировал обвал экономики на 5% из-за коронавируса
Италия выделит еще 50 млрд евро на поддержку экономикиИталия выделит еще 50 млрд евро на поддержку экономики
Минэкономики обнародовало консенсус-прогноз с падением ВВП на 4,2%Минэкономики обнародовало консенсус-прогноз с падением ВВП на 4,2%
Последние новости
Подгружаем последние новости