Fitch ухудшило прогнозы для 8 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) 8 украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения. Об этом сообщается на сайте агентства, пишет УНИАН.

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«Рейтинговые действия следуют за пересмотром Fitch прогноза суверенного рейтинга Украины с уровня „позитивный“ на „стабильный“ с учетом прогнозируемого неблагоприятного воздействия пандемии COVID-19», — отмечается в сообщении.

Прогноз по банкам

В результате прогнозы рейтинга Ощадбанка, Укрэксимбанка, Приватбанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, Прокредит Банка и Правэксбанка были ухудшены с «позитивного» на «стабильный», а ПУМБ – со «стабильного» на «негативный».

Предыстория

Еще в конце марта Fitch изменило общий прогноз для банковского сектора Украины и соседних стран. Теперь перспектива в этих регионах считается негативной.

В Fitch предприняли такие действия сразу после того, как агентство в апреле пересмотрело прогноз суверенного рейтинга Украины, также изменив его с «позитивного» на «стабильный».

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины подтвержден на уровне «В».

Ранее сообщалось, что Fitchпрогнозирует сокращение глобальной экономической активности на 1,9% в 2020 году и называет это глубокой глобальной рецессией.