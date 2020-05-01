Всемирный банк выделил Украине $150 миллионов на выплату соцпомощи

Совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование Украины в размере $150 миллионов в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Всемирный банк выделил Украине $150 миллионов на выплату соцпомощи
Фото: ldaily.ua

На что пойдут деньги

Дополнительное финансирование утвердили, чтобы расширить социальную помощь семьям с низким уровнем дохода.

Отмечается, что $50 млн выделят на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью», — говорится в пресс-релизе.

Помощь бизнесу

Дополнительное финансирование должны направить также на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта «Рука помощи».

«Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела», — говорят во Всемирном банке.

Напомним

  • Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украине в размере $135 миллионов для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».
  • Евросоюз предоставил Украине пакет поддержки в размере 190 млн евро.

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