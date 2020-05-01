НБУ подсчитал, как курсовые колебания влияют на инфляцию в Украине

Влияние обменного курса на цены может отличаться в периоды девальвации и ревальвации. Ослабление гривны имеет более значительный эффект на ценовую стабильность. Об этом говорится в инфляционном отчете , опубликованном на сайте НБУ.

Девальвация в один процент приводит к росту потребительских цен в среднем на

0,22%. Зато в результате ревальвации в один процент цены снижаются только на 0,08%.

По данным Нацбанка, влияние курсовых колебаний на ценовую стабильность почти в полном объеме ощущается уже через 6 месяцев.

В отчете регулятор обращает внимание на несколько наблюдений.

В случае чрезмерных девальвационных процессов, как, например, в период с февраля по апрель 2015 года, эффект переноса возрастает до 0,45-0,50%.

Инфляционные ожидания, которые в Украине значительно зависят от курсовой динамики, могут быть одним из факторов асимметричности и нелинейности механизма переноса. Например, в условиях девальвационных ожиданий фактическая ревальвация гривны может не иметь значительного эффекта на снижение уровня цен.

Таким образом, НБУ нужно сохранять присутствие на валютном рынке, чтобы сглаживать чрезмерную волатильность и не давать курсовым колебаниям чрезмерно влиять на ценовую стабильность .

Почему курс гривны меняется

С 2014 года НБУ проводит политику плавающего обменного курса. Она предусматривает, что обменный курс может как ослабляться, так и усиливаться в зависимости от фундаментальных условий.

Понимание механизма влияния изменений обменного курса на потребительские цены - предпосылка осуществления эффективной политики таргетирования инфляции в малой открытой экономике.