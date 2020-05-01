Апрельская выплавка стали в Украине рухнула на 27%

Апрельская выплавка стали в Украине в апреле 2020 года снизилась на 27% по сравнению с мартом, до 1,413 млн тонн. Об этом свидетельствуют оперативные данные Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



В то же время производство чугуна в апреле снизилось на 23,1%, до 1,412 млн тонн, а проката – на 22,9%, до 1,264 млн тонн.



За 4 месяца 2020 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 6,731 млн тонн стали (90,4% относительно аналогичного периода 2019 года), 6,507 млн тонн чугуна (92,4%) и 5,886 млн тонн проката (95,2%).

