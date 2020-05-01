Нацбанк снизил ожидания касательно переводов трудовых мигрантов в Украину
Национальный банк пересмотрел прогноз ожидаемого объема переводов от трудовых мигрантов в Украину, снизив его с $12,5 до $10 млрд. Об этом говорится в
Что говорят в НБУ
«До этого времени консенсусная мысль заключалась в том, что значительные объемы переводов трудовых мигрантов смягчают последствия кризисов для стран – доноров рабочей силы. Но особенностью нынешнего кризиса является закрытие границ многими странами, а не только снижение экономической активности в мире», — объясняют в НБУ.
По оценкам экспертов, в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине.
В то же время доходы тех работников, которые остались за рубежом, снизятся из-за охлаждения экономики этих стран.
Учитывая эти факторы, Нацбанк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину с $12,5 до $10 млрд. Этот прогноз основан на предположении о том, что большинство карантинных мероприятий отменят до конца II квартала 2020 года.
В то же время, отмечают в Нацбанке, сокращение переводов от заробитчан будет более чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.
Сколько заробитчане перевели в 2019 году
Объем частных денежных переводов в Украину в 2019 году, по официальным и неформальным каналам, составил $12,017 миллиарда. Это на 8% больше показателя за 2018 год.
Наибольший объем средств в Украину поступил из Польши – $3,686 миллиарда, РоSSии – $1,234 миллиарда, Чехии – $1,113 млрд, США – $984 миллиона, Великобритании – $601 миллион.
Ранее сообщалось
- По расчетам Кабмина, с начала введения карантина в Украину вернулось 2 миллиона трудовых мигрантов. Власть разрабатывает выгодные программы кредитования и другие предложения, чтобы побудить мигрантов остаться дома.
- Правительство планирует создать новые рабочие места в социальной, бюджетной сферах и в «большом строительстве» — строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры.
- Также запустят ипотечные программы, чтобы помочь работникам, которые вернулись в страну. По мнению Зеленского, часть украинских заробитчан вернулась в страну не временно.