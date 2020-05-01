Минимальный размер уставного капитала банков могут уменьшить

Верховная Рада поддержала за основу ко второму чтению «антикризисный» законопроект № 3329-д о дополнительной поддержке налогоплательщиков в период кризиса, связанного с коронавирусом. В частности, проект закона предлагает уменьшить требования к уставному капиталу банков.

Фото: delo.ua

Какие изменения предлагает законопроект

Законопроект предлагает уменьшить требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 миллионов гривен до 200 миллионов гривен.

Это необходимо, чтобы привести законодательные требования к минимальному размеру уставного капитала действующих банков в Украине в соответствие к нынешним экономическим реалиям.

«Учитывая ситуацию в банковской системе Украины, а также учитывая текущее состояние экономики Украины в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в стране и в мире, считаем, что уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков будет иметь стабилизирующий эффект», — сказано в пояснительной записке.

Скольких банков это касается

До конца 2020 года вопрос уменьшения требований к уставному капиталу особенно актуален для 35 малых банков из 76 действующих.

В основном это банки с украинским капиталом, которые не смогут в условиях финансового кризиса и ограничений карантина аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализацию.

Требования НБУ к уставному капитала

В декабре 2017 года Национальный банк изменил график достижения минимального размера уставного и регулятивного капитала банков.

Требование иметь капитал минимум 400 млн грн была перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн не менялась – с 11 июля 2024 года.

Ранее сообщалось