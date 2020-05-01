Минимальный размер уставного капитала банков могут уменьшить
Верховная Рада поддержала за основу ко второму чтению «антикризисный» законопроект № 3329-д о дополнительной поддержке налогоплательщиков в период кризиса, связанного с коронавирусом. В частности, проект закона предлагает уменьшить требования к уставному капиталу банков.
Какие изменения предлагает законопроект
Законопроект предлагает уменьшить требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 миллионов гривен до 200 миллионов гривен.
Это необходимо, чтобы привести законодательные требования к минимальному размеру уставного капитала действующих банков в Украине в соответствие к нынешним экономическим реалиям.
«Учитывая ситуацию в банковской системе Украины, а также учитывая текущее состояние экономики Украины в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в стране и в мире, считаем, что уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков будет иметь стабилизирующий эффект», — сказано в пояснительной записке.
Скольких банков это касается
До конца 2020 года вопрос уменьшения требований к уставному капиталу особенно актуален для 35 малых банков из 76 действующих.
В основном это банки с украинским капиталом, которые не смогут в условиях финансового кризиса и ограничений карантина аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализацию.
Требования НБУ к уставному капитала
- В декабре 2017 года Национальный банк изменил график достижения минимального размера уставного и регулятивного капитала банков.
- Требование иметь капитал минимум 400 млн грн была перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн не менялась – с 11 июля 2024 года.
Ранее сообщалось
- После того, как в январе платежеспособные банки заработали 6,6 млрд гривен, в марте их прибыль сократился в 95 раз — до 97 млн гривен. Всего за 1 квартал банки заработали 15,97 млрд грн.