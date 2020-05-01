Европейский центробанк сохранил ключевые ставки

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Решение ЕЦБ

Также ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне минус 0,5%, а ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%.

В заявлении центробанка отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю.

Кредитование