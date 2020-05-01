Европейский центробанк сохранил ключевые ставки
Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Решение ЕЦБ
Также ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне минус 0,5%, а ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%.
В заявлении центробанка отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю.
Кредитование
Кроме того, ЕЦБ объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, снизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), которая на данный момент составляет 750 млрд евро.