Европейский центробанк сохранил ключевые ставки

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Европейский центробанк сохранил ключевые ставки

Решение ЕЦБ

Также ЕЦБ оставил ставку по депозитам на уровне минус 0,5%, а ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%.

В заявлении центробанка отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю.

Кредитование

Кроме того, ЕЦБ объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, снизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), которая на данный момент составляет 750 млрд евро.

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