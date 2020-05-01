ФОПов предлагают освободить от уплаты ЕСВ еще на месяц
Верховная Рада поддержала за основу ко второму чтению «антикризисный» законопроект № 3329-д о дополнительной поддержке налогоплательщиков в период кризиса. Закон, в частности, еще на месяц освобождает ФОПов от уплаты ЕСВ.
Сколько можно не платить
Если законопроект будет принят в целом, физическим лицам-предпринимателям не нужно будет платить ЕСВ за себя за период с 1 по 31 мая 2020 года. Ранее Рада уже освободила ФОПов от уплаты ЕСВ за апрель.
Также проект закона продлевает срок, на протяжении которого к предпринимателям не применяются штрафные санкции за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершится карантин.
Кроме этого, в законопроекте говорится о продлении срока неначисления пени и продлении моратория на проведение документальных и фактических проверок на тот же срок.
Ранее сообщалось
- Начать предпринимательскую деятельность в марте решили 19 428 человек. За этот период закрылись 16 956 ФОПов.
- Если сравнить с предыдущим месяцем, то оба показателя уменьшились примерно на 60%. Так, в феврале было открыто 31 870 ФОП, а закрыто – 29 803.
- На онлайн-портале государственных услуг «Дія» собрано 27 публичных услуг онлайн, в частности можно открыть или закрыть ФОП, а также внести необходимые изменения касательно своей предпринимательской деятельности.