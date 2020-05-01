В первый месяц карантина банки почти ничего не заработали

После того, как в январе банки заработали 6,6 млрд гривен, в марте 2020 года прибыль банков сократилась. По сравнению с январем-февралем 2020 прибыль выросла лишь на 97 млн грн. Всего за 1 квартал банки заработали 15,97 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В первый месяц карантина банки почти ничего не заработали
Фото: tavriya.ks.ua

Сколько заработали банки

За январь-март платежеспособные банки Украины получили 15,97 млрд грн прибыли, что на 23,8% больше, чем аналогичный период 2019 года (12,9 млрд грн).

За первые три месяца текущего года доходы банков составили 65,343 млрд гривен, расходы – 49,369 млрд гривен.

В том числе, процентные доходы — на 2,2%, до 38,8 млрд грн, комиссионные доходы — на 16,8% до 16,3 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи увеличился более чем в два раза — до 7,74 млрд грн.

Расходы выросли

За этот же период расходы банков выросли на 9,4% — до 49,4 млрд грн:

  • процентные расходы — на 2,6% до 17,9 млрд грн;
  • комиссионные расходы — на 39% до 55,2 млрд грн;
  • общие административные расходы — на 17,4% до 16,6 млрд грн;
  • отчисления в резервы — на 2,9% до 4,85 млрд грн.

Сколько банки заработали ранее

  • В январе прибыль украинских банков составила 6,6 млрд грн, что на 22% больше прошлогоднего показателя.
  • В НБУ объясняют прибыль подопечных высокой операционной эффективностью банков и низкими отчислениями в резервы,
  • По данным НБУ, прибыль банков за 2019 год составила 42,7 млрд грн.
  • В 2018 году банковский сектор впервые за пять лет получил прибыль — она составила исторические 15 млрд грн.

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