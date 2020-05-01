Прокуратура требует вернуть государству здание Союза дизайнеров Украины стоимостью более 42 млн гривен

Прокуратура требует вернуть государству здание Союза дизайнеров Украины стоимостью более 42 млн гривен

Киевская местная прокуратура № 7 в суде требует восстановить права государства на объект недвижимости – нежилое здание площадью 1,2 тыс. кв. м и стоимостью 42 млн гривен в Подольском районе столицы. Более 30 лет указанное здание по ул. Петропавловской, являющееся государственной собственностью, находится в постоянном пользовании Союза дизайнеров Украины. В рамках расследования уголовного производства местная прокуратура выявила факт незаконного завладения мошенниками этим зданием.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киева

Как оказалось, на основании сделки, которая еще в 2009 году была признана судом недействительной, злоумышленники осуществили незаконную регистрацию права собственности на указанный объект недвижимости.

Защищая интересы государства, местная прокуратура обратилась в Подольский районный суд Киева с иском в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины об отмене решений о государственной регистрации и записей о праве собственности на указанное здание.

Кроме того, по данному факту проводится досудебное расследование с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Как сообщала KV, директору предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в присвоении более 200 тыс. гривен бюджетных средств при ремонте домов в поселке Гостомель на Киевщине. 

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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